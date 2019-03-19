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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahnede sarılan Emirhan o anları anlattı

Kocaeli mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahneye davet ederek sarıldığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, muradına erdiği anları heyecanla anlattı.

19 Mart 2019 Salı 19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahnede sarılan Emirhan o anları anlattı

Kocaeli mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahneye davet ederek sarıldığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, muradına erdiği anları heyecanla anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kocaeli’de miting düzenleyerek vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, mitingde konuşma yaptığı sırada daha önceki Aday Tanıtım Mitinginde kendisine seslenerek ağlayan ve “Deden kurban olsun sana. Beni de ağlatacaksın” dediği Emirhan Soydan’ı görünce sahneye davet etti. Görevlilerin de yardımıyla sahneye çıkan 13 yaşındaki Emirhan Soydan, sahneye çıkar çıkmaz konuşmasını sürdüren Erdoğan’a koşarak sarıldı.



“Bir an durdum, gerçekte miyim rüyada mıyım, dedim”


Sahne sonrasında konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aracında da görüşme fırsatı bulan Emirhan Soydan, yaşadığı heyecanlı anları anlattı. “Tayyip dede” diye bağırdığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini çağırdığını duyunca çok mutlu olduğunu söyleyen Emirhan Soydan, “Korumalar aldı sahneye götürdü. Orada bayılacak gibi oldum. Ellerim titredi direk sarıldım. Çok seviyorum kendisini. O an hiç yanından gitmemek, ayrılmamak istedim. Cumhurbaşkanı, ‘Neden ağlıyorsun’ dedi. ‘Seviyorum, aşığım’ dedim. Sonra zaten döndü ‘aşıkmış bana’ dedi. Bir an durdum, gerçekte miyim rüyada mıyım, dedim. Sonra gittim hemen koşa koşa sarıldım Cumhurbaşkanına. Allah bir daha görüşmek nasip etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:22
  1. doğa

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