Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Külliye İşlemeli Yağcıbedir halısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir mitingi sonrasında Başkan Erdoğan’a Yağcıbedir halısı üzerine işlenmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fotoğrafı hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir mitingi sonrasında Başkan Erdoğan’a Yağcıbedir halısı üzerine işlenmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fotoğrafı hediye edildi.

Sındırgı Belediye başkanı ve Cumhur ittifakı SındırgıAK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş başkan Erdoğan için özel hazırlanan Sındırgı’nın meşhur Yağcıbedir halısını ve Akpınar Yaşam Merkezi üyelerince hazırlanan Yağcıbedir motifli özel seccadeyi takdim ederek kendilerini Sındırgı’ ya davet etti.

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