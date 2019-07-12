Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayısı ikramı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü görüştü. Başkan Güder burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malatya kayısısı ikram etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte AK Parti MKYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malatya’dan götürdüğü kayısıyı ikram eden Başkan Güder, Ankara’da gerçekleşen görüşme ile ilgili değerlendirmede bulundu. Görüşme ortamını sağlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür eden Başkan Güder, “Ankara’ya gittiğimizde Cumhurbaşkanımızın Malatyalı vekillerin de içerisinde olduğu bir toplantısı vardı. O toplantı öncesinde Genel Merkeze Cumhurbaşkanımız geldiğinde sayın vekillerimiz ile birlikte Öznur Hanım başta olmak üzere ayak üstü de olsa Cumhurbaşkanımıza Malatyamızın kayısısını ikram etme, tattırma ve kayısı ile alakalı olarak bir kaç cümle kurma fırsatı yakalamış olduk.Cumhurbaşkanımıza, Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuzu, yerel seçimlerde Türkiye genelinde nüfusu 300 ile 350 bin arasında olan ilçeler arasında birinci olduğumuzu, yüzde yetmişin üzerinde Battalgazi’de bir oy oranı ile seçildiğimizi ve Malatya’nın kayısısı olduğunu,burada hükümetin desteğinin olması gerektiğini, çiftçiye ekstra kayısı için destek verilmesi gerektiğini ve kayısının milli ürün olarak belirlenmesi ve buna sahip çıkılması gerektiği hususunda Cumhurbaşkanımız ile ayak üzerede olsa birkaç dakika sohbet imkanımız oldu. Kayısının Türkiye’nin bir ürünü olduğunu ve kendilerinin de bunun farkında olduğunu, kayısı için ellerinden bir şey geliyorsa, onu yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Malatya’ya geldiklerinde bunları biraz daha geniş, etraflıca konuşabileceklerini, Malatyalıları çok sevdiğini, kayısı tadında insanlar olduğunu ve özel olduğunu ifade ettiler. Bizde kendilerine teşekkür ettik” diyerek, Malatya halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklediğini ilettiklerini söyledi.