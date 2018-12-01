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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Alaattin Z'yi (62) adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:33
  1. Eskişehir
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erdoğan hakaret davası

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