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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Göbeklitepe Yılı" teşekkürü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmiş olması Şanlıurfa turizmine yapılabilecek en büyük katkıdır"- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:- "2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi bizleri ayrıca sevindirmiştir. Şanlıurfa'mızın ve bölgemizin kalkınmasına katkılar sunacak olan bu kararı aldıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim"

25 Aralık 2018 Salı 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Göbeklitepe Yılı" teşekkürü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının Şanlıurfa turizmine yapılabilecek en büyük katkı olduğunu söyledi.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, söz konusu kararın şehrin turizmine çok büyük katkı sunacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa halkı adına teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza halkımız adına 2019 yılını Göbeklitepe Yılı olarak ilan ettiği için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Şanlıurfa 12 bin yıllık bir şehir. Şanlıurfa turizm alanında da gerek inanç merkezleri ile Hazreti İbrahim, Hazreti Eyüp ve Hazreti Şuayp peygamberlerin ayak izlerinin olduğu bir şehir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmiş olması Şanlıurfa turizmine yapılabilecek en büyük katkıdır."

Göbeklitepe'nin sınırları içinde bulunduğu Haliliye ilçesinin Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da kararı sevinçle karşıladıkları dile getirerek, şunları kaydetti:

"İngiltere'deki Stonehenge'den ve Mısır piramitlerinden 7 bin ile 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe'nin hem mevcut sağlam yapısı hem tarihi değiştiren yeni bilgileri açığa çıkarması hem de merak uyandıracak kadar eski tarihlere kadar uzanan hikayesi onu bir turizm cevheri olarak konumlandırıyor. Haliliye Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bu emanetin farkında bir belediye olarak her dönemde bir başka tanıtım çalışmasına imza attık ve atmayı sürdürüyoruz. 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi bizleri ayrıca sevindirmiştir. Şanlıurfa'mızın ve bölgemizin kalkınmasına katkılar sunacak olan bu kararı aldıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim."

- Göbeklitepe hakkında

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark ettiği ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış, temmuz ayında Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:09
  1. 2019
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Göbeklitepe
  4. Şanlıurfa
  5. Turizm

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