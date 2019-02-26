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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. yaş gününü vatandaşlar evinin önünde, sanatçılar Atatürk Havalimanı'nda kutladı- Erdoğan: - "Gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz"

26 Şubat 2019 Salı 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde, sanatçılar Atatürk Havalimanı'nda doğum günü sürprizi yaptı.

Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını, evinin bulunduğu bölgedeki bir pastahanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu.

Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, teşekkür etti.

Erdoğan, doğum gününü kutlayan gazetecilere ve korumalarına da pasta ve çikolata ikram etti.

Basın mensuplarının soruları üzerine Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, iri olalım hep birlikte Türkiye olalım." diye konuştu.

- Sanatçılar da kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kutlamaya, aralarında Ahmet Özhan, Bedia Akartürk, Özdemir Erdoğan, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl, Emel Sayın, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen kutlamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kutlamanın ardından konukevinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Emel Sayın, sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi. Küçük bir parti düzenlendiğini belirten Sayın, şunları söyledi:

"Çok samimi, çok güzeldi. Ben dün akşam öğrendim. Hiç bilmiyordum böyle bir organizasyonu. Davet edildim daha doğrusu. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaşmış olduk ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanımızı yolcu ettik mitingleri için yola çıktılar. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleriyle birlikte uzun güzel ömürler diliyorum."

Ahmet Özhan ise 26 Şubat'ın Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Haber verdiler, beni de davet ettiler. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz için böyle koşturan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de çok hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice nice yeni yaşlar diliyoruz. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:40
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Doğum günü
  4. Kısıklı
  5. sanatçılar

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