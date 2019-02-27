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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Midyat’tan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiNecmettin Bilal Erdoğan, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde TÜGVA temsilciliklerinin açılışı ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Midyat’tan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiNecmettin Bilal Erdoğan, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde TÜGVA temsilciliklerinin açılışı ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi.


Bilal Erdoğan’ın Mardin ziyaretlerine TÜGVA GenelBaşkanı Enes Eminoğlu, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, eski Mardin milletvekilleri Süleyman Bölünmez, Nihat Eri, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, TÜGVA Mardin İl Başkanı Mesut Çetin, Midyat ilçe temsilcisi Zeki Çiçek, ve partililer katıldı.


Mardin’in Dargeçit ilçesinde ilk açılışı dualarla gerçekleştiren Bilal Erdoğan terörden arındırılarak gençliğin spora ve sanata kazandırıldığı Dargeçit’te TÜGVA merkezinde gençlerin çalışmalarını inceleyerek başarılar diledi.


Dargeçit’teki açılışın ardından Midyat ilçesine geçen Necmettin Bilal Erdoğan, tarihi Cevat paşa Camisi’nde kıldığı öğle namazının ardından Midyat esnafını ziyaret etti. Midyat çarşısında esnafın yoğun ilgisi ile karşılanan Erdoğan vatandaşları dinleyerek sorun ve taleplerini not aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da ileten Erdoğan Midyat’ın tarihi dokusuna olan hayranlığını dile getirdi.


Bilal Erdoğan, Midyat esnafı tarafından alkışlarla karşılanırken dün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için saf kehribardan hazırlanan tespih ile tabloyu Cumhurbaşkanı Erdğan’a iletmek üzere kabul etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
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