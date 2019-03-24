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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye edildi

Balıkesirli Muammer Tural, 2 sene önce hazırladığı "Kanuni kılıcı"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Tural, yine Erdoğan'a hediye etmek için zeytin ağacından masaya yapmaya başladığını belirtti.

24 Mart 2019 Pazar 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye edildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Muammer Tural, makine ve yedek parça ürettiği Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde Osmanlı kılıçları, teber ve topuz da yapıyor. Araştırmalarının ardından 9 yıl önce üretime başlayan Tural, devlet yetkilileri ve iş insanları için onlarca kılıç üretti. Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş meydanlarında kullandığı kılıcın benzerini üretip patentini alan Muammer Tural, son eseri 'Kanuni kılıcı'nı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladı. Tural, 2 yıl önce yaptığı kılıcı Tekirdağ mitinginde Erdoğan'a teslim etti.

Zeytin ağacından masayı Ankara'ya gönderecek

İşinde iddialı olduğunu belirten Muammer Tural, "2010 yılından beri kılıç, topuz ve teber imalatı yapıyorum. Toplum olarak ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Daha doğrusu tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. Çin kılıçları, Japon kılıçları çarşıda pazarda satılıyor. Biraz araştırma yaparak, bunun imalatına karar verdim. Bugüne kadar devlet yetkilileriyle önemli iş adamları için tarihi savaş aletleri ürettim. İki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığım altın kaplama 'Kanuni kılıcı'nı da 16 Mart'taki Tekirdağ mitinginde takdim ettim. Çok memnun oldu. Bu arada yazdığım bir mektubu da Sayın Erdoğan'a verdim. Mektupta, ürettiğim ürünlerle yurt dışı fuarlara katılmak istediğimi ve bu konuda yardımcı olmasını istedim. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan için zeytin ağacından özel bir masa hazırlamaya başladım. Çok özel bir masa olacak. Onu da Ankara'ya göndereceğim" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:37
  1. Tekirdağ
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. Kanuni kılıcı
  5. Kanuni Sultan Süleyman
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Muammer Tural

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