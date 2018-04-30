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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağmuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan meclisinde konuşma yapmak için kürsüye geldiğinde meclis koltuklarındaki vekiller Erdoğan'ı ayakta dakikalarca alkışladı. Erdoğan konuşmasının sonunda ise okuduğu bir şiirle yine alkış yağmuruna tutuldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:20
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:20
  1. Özbekistan
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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