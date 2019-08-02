Cumhurbaşkanı Erdoğan:2023’e çok farklı hazırlanacağız

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT Eski Başbakan Binali Yıldırım, “Malatya Gençlik Buluşması” kapsamında geldiği Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, gençlerle konuşturdu. Telefondan alanda bulunanlara seslenen Erdoğan, yasama döneminin geride kaldığını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi artık 2023'e çok farklı şekilde hazırlanacağız. Nasip olursa bayramdan sonraki bir zamanda sizleri ziyaret edip, sizin heyecanınıza heyecan katmak istiyorum. Fakat durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle hemhal olacağız ve sizlerle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Buna hazır mıyız? Sizler dik durdukça bizler de bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Binali Yıldırım türkü söyledi

Telefon görüşmesinin ardından Binali Yıldırım, etkinlikte yer alan müzik programında seslendirilen "Uzun ince bir yoldayım" adlı türküye eşlik etti, gençlerden gelen soruları yanıtladı. Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi eski özel kalem müdürü Mehmet Yıldırım’a ise, gülerek’ Soyadımı almışsın Mehmet.” diyerek muhabbet etti.

5 bin vatandaş katıldı

Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Fatih Toprak, Ahmet Mücahit Arınç, Alpay Özalan, Zeynep Yıldız, Müslüm Yüksel, Semiha Ekinci, Tolga Ağar ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Yıldırım ve beraberindekiler,kendilerini Malatya’ya davet eden Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür ettiler.