0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan,20 yıl önceki mektup arkadaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce cezaevindeyken kendisine mektupyazan ve o zamanlar 11 yaşında olan iş adamı avukat Burak Soylu ve kardeşi avukat Esra Soylu ile görüştü.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan,20 yıl önceki mektup arkadaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce cezaevindeyken kendisine mektupyazan ve o zamanlar 11 yaşında olan iş adamı avukat Burak Soylu ve kardeşi avukat Esra Soylu ile görüştü. Genç iş adamı o dönem Erdoğan’ın kendi mektubuna yazdığı cevabı da gösterdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde iken Elazığ’da yaşayan ve o tarihte 11 yaşında olan Burak Soylu’nun yazdığı mektuba cevap vermişti.İlkokul öğrencisi olan ve o dönemde Milli Gençlik Vakfı’nda olan Burak Soylu, Erdoğan’a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti. Erdoğan ise cevap mektubunda ,“Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevinden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile” yazmıştı.


Yıllar öncesine dayanan o mektuplaşmanın tarafları bugün bir araya geldi. Elazığ mitinginden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş adamı, avukat ve kardeşi avukat Esra Soylu ile havalimanında görüştü. O dönemlere dair yapılan sohbette Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışmalarından bahsetti. 11 yaşında yazdığı mektubunda bahsettiği gibi hukuk fakültesini bitirdiğini bugün 12 şirketten oluşan bir holdinge sahip olduğunu belirten Burak Soylu, devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ifade ederek Erdoğan’ın el yazısı ile yazılan mektubunu gösterdi.



"31 Mart seçimi bizim için bir beka meselesi"


Havalimanında Kanal23 televizyona demeç veren ve bugün Elazığ’da her zaman ki coşkuyu yine gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstasyon Meydanı’nda lebalep katılımın yüksek olduğu bir miting yaptık bundan dolayı Gakkoşlara şahsım, partim milletim adına en kalbi sevgilerimi özellikle sunmak istiyorum. Şurada 22 günlük bir sürecimiz var 31 Mart seçimi bizim için bir beka meselesi. Yedi düvelin ülkemize saldırdığı bir dönemdeyiz ve bütün bunlara karşı AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak MHP ile birlikte bu seçimi büyük bir başarı ile atlatmamız gerekiyor. Bugün meydanda ifade ettiğim gibi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla 31 Mart’a yürüyoruz. Bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmadan inşallah bu seçimi atlatmamız lazım. Kanal23’e de bu süreç içerisinde milletle beraber, milletin hizmetinde başarılı bir grafik ortaya koyacağına inanıyorum. Tabii yeni bir hamlenin içerisinde olması sebebiyle de kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarla dolu bir yayın sürecini bütün birimlerimde gerek sosyal medyada, gerek radyo yayınlarında başarıların artarak devamını diliyorum. Kurucularını ve tüm ekibini kutluyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması
    1. Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü..
    2. Maçın ardından
    3. Astım nedir? | Astım hastalığı..
    4. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    5. Adıyaman'da ev yangını
    6. Mehmet Ağar'dan 'yeni parti' açıklaması
    7. Diş ağrısı neden olur, nasıl geçer? |..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
    9. Arda Turan: “Sadece şampiyonluğa..
    10. Kolombiya'da uçak düştü!
    11. Fenerbahçe’de 'Valbuena' şoku
    12. Kuşadası’nda resmi kıyafetle seçim..
    13. BM, Lübnan'daki Suriyelilerin..
    14. Arpacık nedir ve nasıl geçer? |..
    15. "Kent Kültürü ve Sosyal İnovasyon"..
    16. Simav’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    17. 48 saattir enerji krizi yaşanan..
    18. Mustafa Kaplan: “Alınan puanlar bu..
    19. Hangi sandıkta oy kullanacağım? | YSK..
    20. İngiliz Kraliçesi kendi kurallarını..
    21. Kanada’da 9 saatlik rehine krizi
    22. Cumhur İttifakı Dalaman seçim bürosu..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’dan..
    24. Maçın ardından
    25. TÜGVA 5. Gençlik Buluşması
    26. Çavuşoğlu ve Pekcan, esnafla bir araya..
    27. (ÖZET) Başakşehir Fenerbahçe maç..
    28. TÜGVA 5. Gençlik Buluşması
    29. Arnavutluk'ta 12. Uluslararası Öğrenci..
    30. Erzurumlulardan Uğurlu’ya tam destek
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı