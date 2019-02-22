Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik."

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