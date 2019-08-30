0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, dün telefonda görüşen Erdoğan ve Zelenskiy’nin, Türkiye ile Ukrayna arasında her alanda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda bir kez daha mutabakata vardıkları belirtildi.

İki liderin, bu yıl Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Topantısının düzenlenmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Erdoğan’ın, kısa süre önce yaptığı Rusya ziyareti hakkında Ukraynalı mevkidaşına bilgi verdiği, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği kaydedildi.

Zelenskiy ile Erdoğan, 7 Ağustos’ta Ankara’da resmi temaslarda bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:13
  1. Ankara
  2. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Basın Servisi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
  5. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
  6. Kiev
  7. Ukrayna
  8. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Topantısı
  9. telefon görüşmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Team OG, espor turnuvasında 15 milyon dolar kazandı
    1. Team OG, espor turnuvasında 15 milyon..
    2. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan..
    3. Bursaspor’da transfer şov
    4. Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına..
    5. Su kayağı tutkunları nefes kesecek
    6. Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile..
    8. Başakşehir, Danijel Aleksic’i..
    9. Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı..
    10. Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci..
    11. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    12. Kadın milli futbolcular, 30 Ağustos..
    13. Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    14. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    15. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    16. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    17. 12 Dev Adam belli oldu
    18. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    19. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    20. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    21. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    22. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    23. Dumanları erken fark edince... Facia..
    24. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    25. Üç tekerlekli motosiklette oynayarak..
    26. Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    27. Çorum’da 30 Ağustos coşkusu
    28. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12..
    29. Şamil Tayyar'dan çok sert sözler!..
    30. "Muhammed Elneny için kulübü ve..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak