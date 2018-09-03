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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyaretini tamamlayarak yurda dönmek üzere hareket etti

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile  TSİ 13.30'da Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndan  yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT  Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'ten ayrıldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. kırgızistan

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