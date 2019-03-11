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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın sözü sözümdür

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Balıkesir’e mesaj getirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın sözü sözümdür

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Balıkesir’e mesaj getirdi.

 

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’ın ‘Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım Toplantısı’nda katılmak için Balıkesir’e gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir için gönderdiği mesajı vatandaşlarla paylaştı.

 

AK Parti belediyeciliğinin Balıkesir’de güzel işlere imza attığını belirten Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanımızla en son görüştüğümde Balıkesir’e gideceğimi söyledim. Bana dedi ki, ’Hemşehrilerime çok selam söyle, benim emanetimi de onlara taşı. Yücel Başkanın söylediklerinde merkezi hükumetin üzerine düşen her ne var ise arkasında olduğumuzu Yücel Yılmaz’ın sözünün sözüm olduğunu arkadaşlarımıza ilet’ dedi. Şimdi bu enerjimizle, umudumuzla cumhurbaşkanımızın desteği ile geleceğe dair iddiamızla eyvallah Balıkesir’de bayrağı daha yukarıya taşıyacağız" dedi.

 

Kandemir, "Yılmaz, heyecanlı ve enerjisi yüksek"

 

Yücel Yılmaz’ın enerjisiyle, ufkuyla, birikimiyle bu şehri dünyanın sayılı şehirleri arasına sokacağına inandığını vurgulayan Kandemir, "İnsanın bir sevdası, bir heyecanı olmalı ki yaptığı işe değer katabilsin. Eğer mensubiyet, mahcubiyet duygunuz varsa o zaman ne yapıyorsanız yapın gönülden yapıyorsanız eğer değer katıyorsunuz, vizyon katıyorsunuz. Yaptığınız işte her ne yapıyor iseniz daha ileriye taşıyorsunuz. Yücel Başkanın Karesi’de yaptıklarına şahitlik ettik. Gerçekten de iyi bir belediyeci, iyi bir eş, iyi bir aile babası, iyi bir insan, vizyonu, sevdası, heyecanı olan, enerjisi yüksek bir belediye başkanımız. Onun için Balıkesir’e tam da böylesi yakışır dedik ve kendisini Cumhur İttifakı’mızın adayı olarak Balıkesir’imiz de sizlere emanet ettik" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
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