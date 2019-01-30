0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler i

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler i

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlıkta bir mutluya bin mutsuz düşüyor
    1. Sağlıkta bir mutluya bin mutsuz düşüyor
    2. CHP Grup Başkanvekili Özkoç:
    3. "Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve..
    4. Avrupalı seçmeni "sandığa çekme..
    5. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
    6. İstanbulspor'dan 2 transfer
    7. Türk güreşinin acı kaybı
    8. Amerika'nın yeni krizi! Çocuk yankee..
    9. Almanya'daki Türk avukata tehdit..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği..
    11. İHH Suriye'deki kamplarda 7 bin..
    12. Kahveden adam mı ölürmüş? Hadi canım..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinema..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine..
    15. ANALİZ - ABD'nin tanımadığı Maduro..
    16. "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına..
    17. Çavuşoğlu Bulgaristan Ulusal Meclisi..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden..
    19. Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a..
    20. Kaybolan Buse'nin babası kroki..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak