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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıllık enflasyon rakamları) Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar"
09 Ocak 2019 Çarşamba 20:55
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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