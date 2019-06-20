Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz ko

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