Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz ko
20 Haziran 2019 Perşembe 22:18
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