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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum."

27 Mart 2019 Çarşamba 23:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 23:07
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