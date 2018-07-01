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Erdoğan talimatı verdi: "Oraya odaklanın"

MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini belirterek "Seçim atmosferinden çıkmayacağız, yerel seçime hazırlanacağız" dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 07:11
Erdoğan talimatı verdi: "Oraya odaklanın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar verdi ve "Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, kurmaylarını ve teşkilatları "MHP'yi kıracak söz ve davranışlardan uzak durun" diye uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK'sını toplayıp 24 Haziran seçimlerini masaya yatırdı. Seçim İşleri Başkanlığı milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir brifing verdi. AK Parti'nin hangi illerde ne kadar oy kaybettiği veya kazandığı, oyların nereye gittiği, nereden geldiği grafikler ile MKYK üyelerine anlatıldı. MKYK'da 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu konuda çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

YEREL SEÇİM STARTI

MKYK'nın bir başka gündem maddesi ise AK Parti'nin olağan büyük kongresi oldu. Erdoğan, önümüzdeki yılın mart ayında yapılacak yerel seçimler için start verdi ve "Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız tam tersine hazır seçim atmosferi varken, yerel seçimlere hazırlanacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız" dedi. Erdoğan, bu nedenle AK Parti büyük kongresini erkene aldıklarını belirtterek "Kongrede kadrolarımızı belirleyip yerel seçim için hızla çalışacağız" ifadesini kullandı.

VATANDAŞIN TERCİHİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde listelere vatandaştan gelen bazı itirazları ima ederek, "24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan mesajın gereğini yapıp, yerel seçimlere gideceğiz. Yerel seçimlerde halkın tercih edeceği, vatandaşın sevdiği adayları bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI İLE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemi anlatırken AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, anayasa değişikliğinden sonra seçimler ile devam eden "Cumhur İttifakı için de "Yolumuza Cumhur İttifakı ile devam edeceğiz. İki partinin işbirliği devam edecek" dedi.

Ülke sorunları ve Meclis'teki konularda iki partinin işbirliği yapacağını kaydeden Erdoğan, "Arkadaşlarımız konuşmalarına ve tavırlarına dikkat etsinler. MHP'yi kıracak söz ve davranışlardan uzak dursunlar" uyarısında bulundu.

(Sabah)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 07:11
  1. seçim
  2. Erdoğan
  3. Yerel

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  • guddusiguddusi4 sa önce
    hantallasmıs kendınden baska sını dusnmeyen beledıye baskanlarınıgorevden almanız gerekıyor yoksa bu dusus devam edeceksayın reısımız
  • rasim a.rasim a.5 sa önce
    ak parti belediyeleri yüksek borçlanmayla yatırım yaptılar borcu da halktan çıkardılar.hükümet çalışana enflasyon artışı yaparken belediyeler hizmetlere yüzde ikiyüz elli zam yaptılar.bu gün içme suyunu bile içirmiyorlar,suya kademe koyup binalara saat izni vermiyor,tek saatten kullandırıp büyük rant elde ediyorlar.içme suyu elektrik fiyatını ikiye katladı.seçimlerde bu meydana çıkar.hükümette bunlara ses çıkarmadı.
  • BOZKURTBOZKURT4 sa önce
    Sayın REİS oy kaybının temeli Emeklilikte Yaşa Takılanlardır. Buradan söylüyorum. Önümüzde Yerel seçimler var. EYT dosyası size bilinçli olarak sunulmuyor. Uyanık olalım. Bunu araştırırsanız gerçekler meydana çıkacaktır. Vesselam
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