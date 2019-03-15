Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" "Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum"15 Mart 2019 Cuma 09:54
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
YORUM YAZ