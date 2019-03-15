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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum."

15 Mart 2019 Cuma 09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:43
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