Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.
02 Mart 2019 Cumartesi 14:32
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