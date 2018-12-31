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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum"

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum"

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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