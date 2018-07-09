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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi birazdan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi birazdan açıklayacak...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi birazdan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri açıklayacak..

Ayrıntılar gelecek...

 

TEK YARDIMCI İDDİASI

Gelen son kulis bilgilerine göre Erdoğan'ın tek yardımcısı olacağı belirtiliyor.

BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞTİ

Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi.

Maliye Bakanlığı yapılan değişiklikle "Hazine ve Maliye Bakanlığı" adını alırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam ederken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:54
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