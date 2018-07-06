Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabine için tarih verdi! Kabinede hangi isimler olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'n.da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineye ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak, Yeni kabineyi pazartesi günü akşam açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin ne zaman açıklayacağına ilişkin sözleri şöyle: "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz."

"CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusuna ise, Cumhur İttifakını Meclis'te devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar sürdüremeyenlerin aksine bu birlikteliğe sahip çıkacağız." dedi. Öte yandan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın sona erdiği açıklanmıştı.