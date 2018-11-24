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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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