Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 16.00’da Kütahya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kütahya’ya gelerek vatandaşlara hitap edecek.20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kütahya’ya gelerek vatandaşlara hitap edecek.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Alanı Bölgesi’nde miting düzenleyecek.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, mitinge tüm Kütahyalılar’ın davetli olduğunu ifade etti.
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