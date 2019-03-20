Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 16.00’da Kütahya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kütahya’ya gelerek vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kütahya’ya gelerek vatandaşlara hitap edecek.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Alanı Bölgesi’nde miting düzenleyecek.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, mitinge tüm Kütahyalılar’ın davetli olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.