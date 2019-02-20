Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük."

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