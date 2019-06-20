Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan’ın ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra ise Bahçelievler’de toplu açılış törenine katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.