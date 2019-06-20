Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.20 Haziran 2019 Perşembe 11:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan’ın ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra ise Bahçelievler’de toplu açılış törenine katılacak.
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