Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan’ın, ABD ile rahip Brunson krizinin çözülmesinin ardından yeni dönem ilişkilerinin ilk adımı olacak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi de 11 Kasım’da yapması planlanıyor.

Türkiye’ye uygulanan yaptırımların devam ettiği süreçte gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki en temel sorunlu alanlar olan FETÖ ve YPG’ye verilen silahlar ana gündemi oluşturacak.