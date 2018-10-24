Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu
Erdoğan, 11-12 Kasım tarihlerinde Paris Barış Konferansı’na katılmak üzere Fransa’ya gidecek.24 Ekim 2018 Çarşamba 07:45
Erdoğan’ın, ABD ile rahip Brunson krizinin çözülmesinin ardından yeni dönem ilişkilerinin ilk adımı olacak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi de 11 Kasım’da yapması planlanıyor.
Türkiye’ye uygulanan yaptırımların devam ettiği süreçte gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki en temel sorunlu alanlar olan FETÖ ve YPG’ye verilen silahlar ana gündemi oluşturacak.
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