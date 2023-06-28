  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Havalimanında rekor karayolunda rekor köprülerde rekor! Şimdi de turist sayısında rekor

Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

Öcalan sevici Merdan tutuklandı ses CHP'den geldi!

Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor

Avrupa Birliği temsilcisinden Kosova açıklaması: protestosu yapılmıştı! Yeni karar, müdahalesine tepki!

Putin'e isyan eden Wagner için karar verildi!

Ukrayna'ya yarım milyar dolarlık ABD'den askeri destek: Ukraynalılar zırhlı aracı, asker mühimmatı alacak

HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!

Ruslar, Suudiler ve İranlılar resmen akın etti! Ruslardan Türkiye kararı: Türkiye’den onlar konut alıyor

Ukraynalı asker Türk yapımı zırhlı aracı öve öve bitiremedi! Bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların bayram programları belli oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların bayram programları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-28 08:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların bayram programları belli oldu

Siyasi liderlerin bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesi ile birlikte geçirecek.

Genel seçimler sonrası yoğun geçen siyaset gündeminde bayram arası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nda ailesi ile birlikte Ankara dışında olacak.

Kılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara dışında ailesi ile birlikte geçirecek.

Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak, bayramı Ankara’da karşılayacak.

MHP lideri bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek ve parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.

İstanbul'da bayram namazı kılındı
İstanbul'da bayram namazı kılındı

Gündem

İstanbul'da bayram namazı kılındı

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Gündem

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23