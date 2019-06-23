Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı.
23 Haziran 2019 Pazar 22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı.
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