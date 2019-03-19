Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki mitingde vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah 31 Mart akşamı herhalde böyle bir toplantıyı burada yaparsınız, yaparız. Bugün bir kez daha Üsküdar'da olmanın, siz komşularla buluşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Hamdolsun bugün dört mitingimiz de muhteşemdi. Özellikle de Kocaeli'de bizi bekleyen milyonlara hitap ettim. Kocaeli'de bizi dinleyen 120 bin kişiydi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir safhasını daha milletimizin hizmetine sunduk. Bu saate kadar bizleri beklediniz. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm Üsküdar'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar tempomuzu arttırarak sürdüreceğiz.

"Ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de..."

Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir.

Ayrıntılar Geliyor...