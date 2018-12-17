Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü- İkili ilişkilere değinilen görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki dostane ilişkileri geliştirme kararlılığı vurgulandı17 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre, telefon görüşmesinde Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilere değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah ayrıca, Türkiye ve Ürdün arasındaki dostane ilişkileri geliştirme kararlılıklarını vurguladı.
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