Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz.

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