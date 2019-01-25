Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek.

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