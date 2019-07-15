Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar."

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