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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz."

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Metin AktepeMetin Aktepe18 dk önce
    Malesef o kadarda degil. Bagzi adaylar torpilli, kabiliyetsiz ve yeteneksiz kabullenmelisiniz sayin reis. Bizler 26km goruyoruz ama merkez neden adayliklarini onaylayabildiler?

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