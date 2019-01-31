Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz."
31 Ocak 2019 Perşembe 13:45
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