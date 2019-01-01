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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi."

01 Ocak 2019 Salı 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi."

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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