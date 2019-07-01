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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur."

01 Temmuz 2019 Pazartesi 05:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur."
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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 05:35
  1. cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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