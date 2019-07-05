Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar."

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