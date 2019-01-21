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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz."

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  1. - Cumhurbaşkanı Erdoğan

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