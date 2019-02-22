Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır."

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