Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin ölür bin diriliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek." dedi. Erdoğan, "İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir o gücü de vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin NATO içerisinde ilk 3 içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımda bulunmasını hiçbir şey ifade edemez. Bize tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar. Ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz bin diriliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Haberleşmede çığır açan bir başka dönüm notkası da hiç şüphesiz radyo ve televizyonun keşfedilmesidir. Tabii bu arada haberleşmede bir başka dönüm noktası olan interneti de özellikle zikretmemiz gerekiyor. Matbaa, radyo, televizyon, internet derken bugün geldiğimiz noktada medya araçlarının olmadığı bir hayatı neredeyse tahayyül edemez hale geldik.

BİZİM TERCİHİMİZ GÜÇLÜ HALE GELMEKTEN YANA OLDU

Değerli arkadaşlar medyadan başlayıp günlük hayatımızın her alanına gelen bu sürecin, siyasi, ekonomik, kültürel birçok sebebi olduğunu biliyıruz. Bizim 40 yıllık siyasi tecrübelerimizden çıkardığımız sonuç şudur: Ya kendinizi dünyadan tecrit edeceksiniz ya da küresel düzene tabii olacaksınız. Bizim yöntemimiz daha farklı. Biz ne tabii olmayı ne tecrit olmayı seçtik. Bizim tercihimiz güçlü hale gelmekten yana oldu.

16 YILDA TÜRKİYE'Yİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK

Açık konuşmak gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğumuz günden itibaren bize en çok saldıranların, linç etmeye çalışanların başında kusura bakmayın medya geliyor. Manşetlerle, kalemşörlele çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

'MUHTAR BİLE OLAMAZ' MANŞETİNİ UNUTMADIK

Hukuka da vicdana da ahlaka da sığmayacak bir mahmeke kararıyla mahkum edildiğimizde bizim için atılan 'muhtar bile olamaz' manşetini unutmadık.

Millete göbeğini kaşıyan adam diyerek, koyun diyerek en ağır hakaretleri yapanlar kusura bakmayın medya mensupları değil miydi? Bugün artık eskisine göre hakikatlere göre haberlerinde daha dengeli bir medyamız olduğuna inaniyorum.

Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz.

İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir o gücü de vardır.

İHTİYAÇ DUYULAN TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz.

Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir.

TARİH İBRET ALINSA TEKERRÜR ETMEZ

Değerli arkadaşlar, yaşadığımız coğrafya tarihin her döneminde cazip bir yer olmuştur. Geçtiğimiz pazar günü Malazgirt'te onun öncesinde Ahlat'ta Anadolu'yu yurt haline getiren ecdadımızı andık. Tarih ibret alınırsa tekerrür etmez. Bundan sonra hem Ahlat'ta hem de Malazgirt'te ecdadın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz.

AHLAT'A MUHAKKAK GİDİN

Bugün kadim coğrafyamızın hangi köşesine gitsek bizi anlatan eserler, izler bulmaya devam ediyoruz. Tavsiye ederim Ahlat'a muhakkak gidin.

TÜRKİYE'NİN ALTERNATİFSİZ OLMADIĞINI HERKES GÖRECEK

Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Fakat bunların hiçbiri son zamanlarda yaşadığımız hadiselerin açıklaması olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.

BİN ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin NATO içerisinde ilk 3 içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımda bulunmasını hiçbir şey ifade edemez. Bize tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar. Ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz bin diriliriz.

2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ

Kısa ve orta vadede 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. İnşa ettiğimiz her eser bizi 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Biz 2023 hedeflerini ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Maalesef bu memleketin havasını teneffüs edip ekmeğini yiyip suyunu içip Türkiye'nin yüzüstü yere kapaklanmasını heyecanla bekleyenlerin olduğunu görüyorum. Medyanın da bilerek ya da bilmeyerek bu alçaklığa aracılık etmesinden doğrusuyla üzüntü duyuyoruz.