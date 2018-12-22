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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum."
22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
Günün Özeti
Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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