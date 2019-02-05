Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır. Bunun için yeni anayasa yapımı ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz."

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