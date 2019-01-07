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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz"

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz"

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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