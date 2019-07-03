Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altya

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